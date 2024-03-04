Общество 04 марта 2024, 15:43 Юрист Георгиева: россияне могут получить повышенную зарплату в марте при выходе на работу в праздничные дни

Читать 360tv в

Юрист Алла Георгиева в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала россиянам, которые хотят получить повышенную зарплату в марте, выходить на работу в праздничные дни.

По ее словам, это касается специалистов с пятидневным графиком. Те сотрудники, где невозможно остановить рабочий процесс, продолжат трудиться, несмотря на праздники.

Реклама

«Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам», — пояснила юрист.