04 марта 2024, 15:43
Юрист Георгиева: россияне могут получить повышенную зарплату в марте при выходе на работу в праздничные дни
Юрист Алла Георгиева в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала россиянам, которые хотят получить повышенную зарплату в марте, выходить на работу в праздничные дни.
По ее словам, это касается специалистов с пятидневным графиком. Те сотрудники, где невозможно остановить рабочий процесс, продолжат трудиться, несмотря на праздники.
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«Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам», — пояснила юрист.
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