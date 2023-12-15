Общество 15 декабря 2023, 15:57 Юрист Георгиева напомнила, что работодатель обязан оплачивать переработки

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Работодатель обязан оплачивать любые переработки сотрудников, потому что это изначально предусмотрено в законодательстве. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она объяснила, что график и условия труда, а также зарплата устанавливаются изначально на собеседовании и закрепляются в трудовом договоре. Как добавил «Крым 24», неоплачиваемые переработки нарушают право человека на свободный труд, закрепленное в Конституции.

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«Гражданин для себя выбрал такой-то график, а ему приходится работать больше, значит, его права нарушаются», — сказала Георгиева.

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