Юрист Гавришев рассказал о наказании за трату денег с найденной банковской карты

Если вы нашли чужую банковскую карту, пользоваться ей нельзя — это рассматривается как хищение чужого имущества. Об этом «Известиям» рассказал юрист, адвокат Алексей Гавришев.

«Трата денежных средств с бесхозной банковской карты гражданина квалифицируется по части 158 Уголовного кодекса РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества», — предупредил юрист.

Санкции зависят от размера причиненного ущерба, такое преступление может караться тюремным сроком до 10 лет, написал сайт kp.ru.