Юрист Гавришев рассказал о наказании за трату денег с найденной банковской карты
Если вы нашли чужую банковскую карту, пользоваться ей нельзя — это рассматривается как хищение чужого имущества. Об этом «Известиям» рассказал юрист, адвокат Алексей Гавришев.
«Трата денежных средств с бесхозной банковской карты гражданина квалифицируется по части 158 Уголовного кодекса РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества», — предупредил юрист.
Санкции зависят от размера причиненного ущерба, такое преступление может караться тюремным сроком до 10 лет, написал сайт kp.ru.