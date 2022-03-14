Юрист Гавришев рассказал, что грозит россиянам за нелегальный обмен валюты

Приобретение или продажа иностранной валюты или чеков с номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков незаконны и наказываются административной, а иногда и уголовной ответственностью. Об этом «Известиям» рассказал управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Ограничения, которые ввел ЦБ, спровоцировали рост теневого рынка. Продажу и покупку валюты осуществляют нелегально без предоставления каких-либо документов.

«За подобные действия предусмотрен административный штраф в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета», — рассказал юрист.

При этом за переводы средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, согласно статье 193.1 УК РФ, наказание может достигать 10 лет лишения свободы.