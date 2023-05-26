Общество 26 мая 2023, 17:11 Юрист Гавришев посоветовал россиянам обращаться в полицию при конфликте за границей на национальной почве

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Россиянам, которые за границей столкнулись с проявлениями агрессии, нужно обращаться в полицию или консульство. Об этом «Известиям» рассказал юрист Алексей Гавришев.

Кроме того, при возникновении конфликтной ситуации может также помочь представитель туроператора.

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Как добавила «Общественная служба новостей», лучше фиксировать все на видео, чтобы предъявить правоохранителям доказательства.

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