Юрист Гавришев оценил шансы клиники «Омикрон» выиграть суд с ВОЗ

Шансы основателя российской сети офтальмологических клиник «Омикрон», подавшего в суд на Всемирную организацию здравоохранения, практически равны нулю. Об этом «Газете.ru» рассказал юрист, адвокат Алексей Гавришев.

Владелец сети клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на ВОЗ с требованием переименовать новый «омикрон»-штамм коронавируса. По его словам, ассоциация со штаммом наносит вред деловой репутации его компании.

Суд вряд ли встанет на сторону Падара, поскольку он занимается подменой понятий, считает юрист.

«Название нового штамма коронавируса „омикрон“ связано с буквой греческого алфавита, а не с клиниками истца. Учитывая, что ВОЗ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, уверен, что суд примет его позицию», — сказал Гавришев.