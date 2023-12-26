Общество 26 декабря 2023, 17:03 Юрист Филиппов: за нарушение правил при перевозке елки грозит штраф в размере 500 рублей

Читать 360tv в

Елку необходимо перевозить в соответствии с правилами дорожного движения. При их нарушении водителю грозит штраф в размере 500 рублей, сообщил юрист Никита Филиппов в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, по правилам елка не должна ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость машины. Если груз выступает за габариты транспортного средства, его необходимо обозначить опознавательными знаками вечером.

Реклама

Кроме того, при перевозке елки юрист посоветовал иметь на руках все документы на приобретение дерева, чтобы предотвратить все недоразумения.