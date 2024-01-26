Общество 26 января 2024, 13:56 Юрист Елена Мороз рассказала, что в случае задержки рейса на 4 часа туристу должны предоставить горячее питание

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В случае задержки рейса на два часа туристы должны получить прохладительные напитки, а на четыре часа — горячее питание. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила юрист Елена Мороз.

Если же авиакомпания перенесла дневной вылет на восемь и более часов, путешественников обязаны разместить в гостинице. В случае ночной задержки рейса на шесть часов и более туристов также заселяют в отель, написал Piter.TV.

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Чтобы добиться всех этих услуг, туристам следует обратиться к представителю авиакомпании, который обычно находится у стойки регистрации. Если специалиста нет на месте, можно позвонить на горячую линию авиакомпании или обратиться на стойку информации. Если компания не предоставила услуги, можно в письменной форме составить претензию и отправить ее на электронную почту авиакомпании.