Общество 10 февраля 2023, 17:31 Юрист Екатерина Антонов рассказала, как искать потерянный багаж

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Если багаж потерялся и рейс вылетел без него, то нужно четко соблюдать инструкцию, чтобы его вернуть. Об этом «Царьграду» рассказала юрист Екатерина Антонова.

По ее словам, первым делом нужно обратиться на стойку информации, где подскажут, где именно сейчас находит багаж. Далее, как добавили «Дни.ру», нужно заполнить заявление о пропаже и обязательно указать в нем верные контакты.

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Если поиски затягиваются, стоит обратиться на стойку Lost&Found или к сотруднику авиакомпании. В течение 21 дня чемодан должны вернуть. Если этого не произошло, можно оформить компенсацию. По умолчанию она считается по 20 долларов за килограмм, но сумму можно оспорить.

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