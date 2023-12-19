Общество 19 декабря 2023, 14:17 Юрист Едидин заявил, что российским блогерам выгоднее работать на отечественных площадках

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На сегодняшний день российским блогерам экономически выгоднее размещать свой контент на отечественных площадках. Об этом сообщил юрист Борис Едидин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, распространение рекламы на российских площадках считается легальным вариантом и позволяет монетизировать свой контент. Сегодня основная аудитория успешно пользуется такими платформами.

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Едидин отметил, что в 2023 году фиксируется рост доходов ведущих блогеров на 20%. Это иллюстрирует экономические стимулы национальных площадок, добавил он.