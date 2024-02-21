Общество 21 февраля 2024, 18:18 Юрист Дубинин: стоит с осторожностью относиться к звонкам юристов, предлагающих бесплатную помощь

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К звонкам с предложениями оказать бесплатную юридическую помощь и решить все проблемы стоит относиться аккуратно и настороженно из-за рисков стать жертвой мошенников. Об этом рассказал юрист Олег Дубинин в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, целью злоумышленников является отъем у населения средств под прикрытием оказания юридических услуг. В основном с предложениями звонят сотрудники колл-центра, которых клиент никогда не увидит вживую, сообщил «ФедералПресс».

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«Нужно понимать, что, когда вам звонят из какого-то банка, скорее всего, это не банк вовсе, а некий безымянный колл-центр, который продает такие заявки этому банку», — отметил Дубинин.