Общество 17 апреля 2024, 15:00 Юрист Дубинин напомнил о возможности воспользоваться рассрочкой от застройщиков при покупке квартиры

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Россиянам, которые не получили льготную ипотеку на покупку квартиры, можно воспользоваться рассрочкой от застройщиков. Об этом сайту Lenta.ru сообщил юрист Олег Дубинин.

По словам эксперта, ранее девелоперы применяли данный механизм сроком до одного года, но сейчас многие готовы ждать до полной сдачи объекта. Также стоит рассмотреть лизинг, когда квартира не находится в залоге у банка, но сумма ежемесячного платежа становится выше, написала Общественная Служба Новостей.

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По trade-in клиент способен продать финансовому учреждению старую жилплощадь, а взамен приобрести новую, добавил Дубинин.