Общество 04 декабря 2023, 13:28 Юрист Девяткин предупредил, что мошенники используют операторов салонов сотовой связи для покупки паспортных данных

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Кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что в последнее время участились случаи использования мошенниками операторов салонов сотовой связи для покупки паспортных данных.

По его словам, продажа персональных данных клиентов является достаточно распространенным явлением. Особенно с таким часто сталкиваются жители окраин Москвы.

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«Есть некий салон сотовой связи на окраине Москвы. Внутри два человека-оператора оказывают офлайн-услуги. Работают в связке», — сообщил эксперт.

Покупая 10 тысяч сканов паспортов, мошенники платят, в среднем, 70-100 тысяч рублей, добавил Девяткин.