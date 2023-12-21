21 декабря 2023, 16:10
Юрист Дерюжинский: УКЭП можно использовать в документах для госреестров
Руководитель юридического департамента Sign.Me Вадим Дерюжинский рассказал о возможностях усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). К этому идентификатору предъявляют самые строгие законодательные требования, отметил специалист в беседе с «Известиями».
По его словам, УКЭП выпускается только после личной встречи с представителем аккредитованного удостоверяющего центра. Стоит она дороже, чем другие виды цифровых подписей, добавил Дерюжинский.
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Он пояснил, что УКЭП подходит для документов, которые передают в государственные реестры. Речь идет, например, о договоре купли-продажи недвижимости.
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