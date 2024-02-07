Общество 07 февраля 2024, 11:36 Юрист Давыденко: ордер Интерпола является основанием для выдачи граждан РФ другой стране

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Председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Дмитрий Давыденко перечислил основания, которые позволяют выдать гражданина РФ по запросу другой стране. Слова эксперта опубликовало Ura.ru.

Специалист отметил, что к условиям относятся Международное соглашение об оказании взаимопомощи, ордер Интерпола, а также решение Международного уголовного суда.

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Разные страны также заключают судебные обмены, добавил Давыденко. В рамках соответствующих договоренностей государства оказывают помощь по уголовным делам.