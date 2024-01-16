Общество 16 января 2024, 15:50 Юрист Данилова порекомендовала женщинам подавать в суд на платежеспособных мужчин, отказывающих в алиментах

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Юрист Евгения Данилова в разговоре с изданием NEWS.ru напомнила россиянкам, что они имеют право подавать в суд на платежеспособных отцов их детей, отказывающих в алиментах.

Мужчинам грозит ответственность, начиная со штрафа и заканчивая уголовным преследованием. Их также ограничивают в выезде из страны.

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«После возбуждения исполнительного производства инструментов для взыскания алиментов становится еще больше: ограничение выезда из РФ, запрет на управление транспортными средствами — один из самых действенных», — добавила эксперт.

Через пару месяцев после возбуждения исполнительного производства необходимо написать заявление приставу о привлечении должника к административной ответственности.