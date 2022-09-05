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Юрист Данилов рассказал, кому могут списать долги за ЖКУ

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Юрист Кирилл Данилов рассказал, в каких случаях списывают долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости».

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По данным сайта «Дни.ру», долги списываются, если их решили взыскать через суд более, чем через три года. В этом случае ответчик может заявить о пропуске сроков исковой давности. Также платить не нужно, если должника признали банкротом. Кроме того, обязательства прекращаются, если человек умер. Но в этом случае долги могут перейти его наследникам.

ЖКХ

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