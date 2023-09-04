Общество 04 сентября 2023, 17:40 Юрист Данильченко напомнила, что за неуплату алиментов можно лишиться родительских прав

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Если человек является злостным неплательщиком алиментов, то суд может лишить его родительских прав. Об этом сайту «Мир 24» рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По ее словам, суд идет на такой шаг только в случае крайней меры, если смогут доказать, что человек намеренно на протяжении длительного промежутка времени уклонялся от выплат и не принимает участия в жизни ребенка. Кроме того, за недостаточное выполнение родительских обязанностей в России существует как административная, так и уголовная ответственность.

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