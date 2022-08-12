Юрист дал совет, какие данные лучше не обнародовать в соцсетях

Лучше не публиковать в соцсетях персональные данные. Речь идет о местах проживания и работы. Об этом агентству «Прайм» заявил заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников», — сказал юрист.

Также с осторожностью нужно отнестись к геолокации. Не стоит в социальной сети рассказывать о том, где и когда будете находиться. Если хочется опубликовать кадры с отдыха, то лучше это сделать уже по возвращении домой. Внимательно в целом нужно отнестись к людям, которые входят в ваше окружение.

«Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото- или видеосъемка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях», — уточнил Миронов.

Что касается работы, то тут нужно быть внимательным к информации о трудовой деятельности. Ведь разглашение может нарушить служебную, коммерческую или врачебную тайны.