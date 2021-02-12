Юрист дал совет, как опознать поддельную коммунальную квитанцию

Отличить поддельную квитанцию за коммунальные услуги от настоящей возможно благодаря номеру расчетного счета, но это не так то просто. Советом поделился генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, сообщило агентство «Прайм».

Сделать это сложнее, чем кажется, предупредил юрист. Основное отличие фальшивки — номер указанного в ней расчетного счета. Поэтому важно сравнить цифры. В поддельной квитанции имеется даже QR-код. При оплате он покажет, в чей адрес будет выполнен платеж — коммерческой или государственной организации.

Кроме того, в интернете стоит найти расчетный счет ГБУ, обслуживающего дом. Также можно выйти на конкретного получателя ЕИРЦ города, а после сверить с тем, который указан в квитанции.

Интернет-мошенники рассылают по электронной почте поддельные уведомления о долгах за ЖКХ, накопившихся якобы во время пандемии, написало ИА НСН. Таким образом, они хотят получить данные банковских карт. В среднем долг составляет 10-20 тысяч рублей. Злоумышленники просят погасить долг по ссылке из фальшивой квитанции или выслать информацию о платеже.