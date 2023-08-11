Общество 11 августа 2023, 11:28 Юрист Ченцова: Герои СССР и РФ могут получить бесплатный земельный участок от государства

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Право на бесплатное получение земельного участка на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Об этом сообщила юрист Юлия Ченцова в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, получить бесплатно землю в России на региональном уровне могут семьи с 10 и более детьми, ветераны боевых действий, инвалиды и переселенцы по программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».

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Ченцова отметила, что для получения участка россиянам необходимо оформить заявление на сайте госуслуг или лично обратиться в МФЦ.