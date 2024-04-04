04 апреля 2024, 14:41
Юрист Быков: ГЧП в сфере культуры значительно ускоряет бюрократические процессы
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере культуры способствует достижению целей государства. Об этом рассказал руководитель практики ГЧП Бюро адвокатов «Де-юре» Кирилл Быков в беседе с ИА НСН.
По его словам, данную схему можно расценивать как способ передачи прав с целью получения дохода.
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«В сфере культуры государство фактически привлекает часть средств и знания частных инвесторов, помогая при этом снимать административные барьеры. Все бюрократические процессы значительно ускоряются», — пояснил юрист.
Он также отметил, что ГЧП является некой гарантией от банкротства. Еще один плюс — возможность дополнительного финансирования от государства.
Адвокаты
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