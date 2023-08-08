Общество 08 августа 2023, 12:27 Юрист Бударагин заявил, что в России отсутствует четкий показатель оценки нарушений пожарной безопасности

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Руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин в разговоре с изданием Ura.ru заявил, что в России нет четких показателей оценки нарушений пожарной безопасности.

По его словам, это негативно отражается на выяснении причин возникновения лесных пожаров. На данный момент работа инспекторов МЧС оценивается по снижению или увеличению числа природных возгораний.

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«Проверки МЧС нужны, так как мы живем в России и тут действует правило „кот из дома, мыши в пляс“», — добавил Бударагин.