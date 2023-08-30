Общество 30 августа 2023, 19:10 Юрист Бражко призвал делать этикетки на продуктах вдвое крупнее

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Сведения о составе продуктов и сроки их годности должны быть напечатаны вдвое крупнее и находиться на видном месте упаковки. Об этом Общественной Службе Новостей заявил руководитель гражданского проекта «За честные продукты!» Александр Бражко.

По его мнению, нужно уравнять в правах производителей и покупателей. Пока что последние находятся в менее выигрышным состоянии. Поэтому эксперт призвал узаконить новые требования и стандарты к этикеткам. Их надо проработать таки образом, чтобы покупатель всегда мог быстро найти и разглядеть интересующую его информацию.

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