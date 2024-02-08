Общество 08 февраля 2024, 18:19 Юрист Бондаренко назвала излишним законопроект, разрешающий употреблять в пищу товар до его оплаты на кассе

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В России предложили ввести законопроект, разрешающий употреблять в пищу товар до его оплаты на кассе. Такая инициатива излишняя, сообщила юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко прокомментировала в разговоре со «Звездой»

По словам специалиста, такие моменты должен регулировать сам магазин, товар находится в его собственности. Подобный законопроект не нужен, поскольку за продукцию прежде всего нужно заплатить.

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«Товар, который продается на территории магазина принадлежит магазину. Использовать его и потом оплачивать — такое право оставляет за собой магазин», — отметила Бондаренко.