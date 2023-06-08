Общество 08 июня 2023, 18:42 Юрист Билялова: за поджог тополиного пуха может грозить штраф до 15 тысяч рублей

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При поджоге тополиного пуха человека могут привлечь к административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщила юрист Анастасия Билялова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, в зависимости от тяжести последствий нарушителю могут назначить административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если же поджог пуха был совершен в условиях особого противопожарного режима, то штраф может достигать 20 тысяч рублей.

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Юрист отметила, что к уголовной ответственности могут привлечь в случае уничтожения чужого имущества.