Юрист Балакин рассказал, можно ли парковаться возле частного дома

Юрист Владимир Балакин рассказал, что возможность парковки возле частных домов зависит от решения членов СНТ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Дни.ру», такие ограничения вводятся, чтобы избежать парковок около детских площадок или пожарных проездов. О решении членов СНТ можно узнать в правлении.

«Если в СНТ введен запрет на парковку на территориях общего пользования, а кто-то не подчиняется и оставляет там машину, то членам СНТ следует обратиться с этой проблемой к правлению», — заключил Балакин.