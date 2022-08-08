Юрист Балакин рассказал, чем может обернуться утеря документов на жилье

Юрист, президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Балакин в беседе с РИА «Новости» объяснил, чем может обернуться утеря документов на недвижимость.

По словам эксперта, владелец собственности может стать жертвой мошенника.

«Если потерять правоустанавливающие документы, то владелец квартиры не только лишится возможности ей распоряжаться, но и подвергает себя и свою собственность опасности: всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества», — процитировало РИА ФАН слова Балакина.

Юрист добавил, что мошенники могут незаконно составить доверенность и по ней продать квартиру.