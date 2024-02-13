Общество 13 февраля 2024, 15:12 Юрист Бабич раскритиковал идею повышения зарплат в «женских» отраслях

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Повышение зарплат в «женских» отраслях, например, в образовании и здравоохранении, еще больше увеличит гендерный разрыв в оплате труда. Таким мнением с НСН поделился руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

Он объяснил, что практически во всех сферах работают и мужчины, и женщины. И если поднять в них зарплату, то ситуация не только не улучшится, но и даже усугубится, увеличив гендерный разрыв. Бабич подчеркнул, что рынок труда постепенно становится более универсальным, без деления на женские и мужские профессии. Однако признал, что сильная половина человечества действительно имеет более высокие зарплаты, и пока нет механизма, чтобы это изменить.

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«Пройдет еще какое-то время и, скорее всего, мы уже не увидим чисто мужских и чисто женских профессий, потому что рынок труда эту разницу убирает. При этом, скорее всего, гендерный разрыв останется», — заявил юрист.

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