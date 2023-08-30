Общество 30 августа 2023, 15:33 Юрист Бабич назвал шаткую походку поводом отправить сотрудника на медосвидетельствование

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При обнаружении у сотрудника любых признаков алкогольного опьянения, в том числе шаткой походки, работодатель вправе отправить его на медосвидетельствование. Об этом сообщил юрист в области трудового права Олег Бабич «Национальной службе новостей».

При этом определенное поведение работника может указывать на повышенное давление или развитие у него предынсультного состояния. Если человек трезв, его отказ от медосвидетельствования должен показаться странным.

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Отмечается, что ранее Верховный суд разрешил считать доказательством опьянения не только результаты медэкспертизы, но и другие документы.