Общество 11 апреля 2023, 10:49 Юрист Бабич: брать отпуск в мае невыгодно с финансовой точки зрения

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Многие россияне задумываются о том, чтобы взять отпуск между майскими праздниками для продления отдыха. О том, почему такое решение невыгодно с финансовой стороны, рассказал юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в эфире радиостанцииSputnik.

В этом году праздники выпадают на период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В промежуток между этими числами брать отпуск не стоит, если сотрудник хочет побольше заработать.

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Принцип заключается в том, что чем больше в месяце праздников, тем меньше работник получит отпускных, добавил юрист.