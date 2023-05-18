Общество 18 мая 2023, 12:09 Юрист Азенова рекомендовала фиксировать побои мужей-тиранов, чтобы потом не лишиться ребенка

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В России нередко случались истории, когда более обеспеченный муж-тиран отбирал у супруги ребенка. Поэтому при первых же тревожных звонках стоит перестраховаться. Об этом «ФедералПресс» рассказала юрист Айжан Азенова.

Она подчеркнула, что многие женщины, на которых поднимают руку мужчины, не хотят выносить сор из избы и не фиксируют побои. А делать это обязательно нужно. Потому что, если дело дойдет до суда и решения об опеке, доказательства жестокого обращения будут на руку женщине.

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«Суд верит фактам, а не словам. Даже если это была просто пощечина со стороны мужчины, надо идти в полицию. В дальнейшем это позволит при решении вопроса, с кем останется ребенок, получить решение суда в свою пользу», — объяснила Айжан Азенова.

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