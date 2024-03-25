Общество 25 марта 2024, 16:57 Юрист Атласкирова: электросамокатчика могут оштрафовать за обгон автомобилей

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Электросамокатчики получили статус людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности. Это значит, что их можно привлечь к ответственности за нарушение правил дорожного движения, рассказала юрист Изабелла Атласкирова в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Так, водителя двухколесного транспорта обяжут выплатить 800 рублей, если он будет двигаться по проезжей части и обгонять автомобили, пояснила эксперт. Состояние алкогольного опьянения станет отягчающим обстоятельством, отметила эксперт.

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Если же самокатчик создаст помехи на дороге, то его оштрафуют на сумму до 1500 рублей, добавило ИА НСН.