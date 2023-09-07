Общество 07 сентября 2023, 18:24 Юрист Ардыкуцы заявил о необходимости повышения штрафов для организаторов нелегальных экскурсий

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Штраф для организаторов нелегальных прогулок по крышам и бункерам должен быть кратно умножен на количество проведенных экскурсий. Об этом сообщил юрист Романа Ардыкуцы сайту «Мир 24».

Штраф для экскурсоводов за такие экстремальные услуги достигает всего пяти тысяч рублей. По словам специалиста, эта сумма должна быть намного больше. Юрист также подчеркнул, что вся ответственность в случае чрезвычайных происшествий будет лежать на тех, кто организует экскурсии и получает деньги с людей.

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Отмечается, что ранее в Москве восемь человек погибли во время экскурсии по подземным коммуникациям.