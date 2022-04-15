Юрист Амелин рассказал, что россияне смогут пользоваться заблокированными шрифтами в Microsoft

Юрист Александр Амелин рассказал, что россияне смогут использовать шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica в Microsoft, несмотря на их блокировку. Об этом сообщило ИА SM-News.

По данным ИА Nation News, компания Microsoft заключила соглашение с собственником шрифтов о правах их использования в своем продукте.

«Получается, что мы используем это как третье лицо за счет соглашения компании Microsoft и собственника шрифтов», — объяснил Амелин.

Он отметил, что реального запрета на практике в итоге не будет.