Общество 28 февраля 2024, 15:34 Юрист Александрова: вернуть забытые в такси вещи можно через службу агрегатора или полицию

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Юрист Елена Александрова рассказала, как вернуть забытые в такси вещи. Первым делом необходимо связаться с водителем, отметила эксперт в беседе «ТСН24».

Если автомобилист отказывается от возврата, стоит направить электронное заявление в службу агрегатора, пояснила специалист.

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По ее словам, отсутствие реакции от компании-перевозчика может являться основанием для обращения в полицию.