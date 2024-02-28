28 февраля 2024, 15:34
Юрист Александрова: вернуть забытые в такси вещи можно через службу агрегатора или полицию
Юрист Елена Александрова рассказала, как вернуть забытые в такси вещи. Первым делом необходимо связаться с водителем, отметила эксперт в беседе «ТСН24».
Если автомобилист отказывается от возврата, стоит направить электронное заявление в службу агрегатора, пояснила специалист.
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По ее словам, отсутствие реакции от компании-перевозчика может являться основанием для обращения в полицию.
Такси
Полиция
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