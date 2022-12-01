Общество 01 декабря 2022, 13:25 Юрист Александрова рассказала, как и где можно расторгнуть брачный договор Юрист Александрова: брачный договор можно расторгнуть у нотариуса по взаимному согласию piqsels

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Расторгнуть брачный договор по взаимному согласию можно у нотариуса. В случае, если один из супругов против, поможет только суд. Об этом NEWS.ru рассказала юрист по семейному праву Людмила Александрова.

Основанием для расторжения брачного договора является грубое его нарушение, либо изменившиеся обстоятельства. Также основанием для расторжения может стать событие, которые было заранее согласовано супругами при заключении соглашения.

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В качестве непредвиденной ситуации Александрова привела ситуацию с домом. Например, супруги заранее договорились о том, кому он перейдет в случае развода, а дом пострадал в результате землетрясения.

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«Примером может быть ситуация, в которой супруги договорились, что в случае прекращения брака дом перейдет в собственность другого супруга, а второй получит за него денежную компенсацию, а спустя некоторое время дом пострадал в результате землетрясения», — объяснила юрист.