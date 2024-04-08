08 апреля 2024, 12:51
Юрист Александрова: при определении места жительства ребенка суд руководствуется его интересами
Юрист Людмила Александрова в беседе с изданием NEWS.ru развеяла миф о том, что после расторжения брака супругов ребенок всегда остается с матерью. Суд, определяя место жительства детей, руководствуется исключительно интересами ребенка.
У ребенка также могут спросить, с кем ему будет комфортнее и безопаснее проживать. Его мнение, как пояснила юрист, действительно учитывается, но не является ключевым.
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«Учитывается, какое у родителей материальное состояние, кто из них уделяет больше времени ребенку, занимается его здоровьем и образованием», — сказала Александрова.
Суд
Дети
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