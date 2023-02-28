Общество 28 февраля 2023, 14:12 Юрист Александр Прокофьев рассказал, чем опасен отказ от кассового чека

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Выдать кассовый чек — это обязанность продавца, и покупателю не стоит отказываться от получения документа. Об этом «ФедералПресс» сообщил ответственный секретарь Совета Новгородского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Прокофьев.

По его словам, кассовый чек лучше брать. В противном случае, есть риск нарваться на обман. Например, продавец может дважды пробить какую-то покупку или цена будет не соответствовать той, что указана на ценнике.

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«При наличии чека покупатель может убедиться в том, что продавец правильно пробил те товары, которые он приобрел, проверить их стоимость», — сказал Александр Прокофьев.

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Он также добавил, что особенно внимательными нужно быть сейчас, когда во многих магазинах призывают отказаться от чеков из-за санкций или ради защиты экологии. Но в этом случае можно просить электронный документ.