Общество 27 марта 2023, 13:22 Юрист Александр Южалин рассказал, стоит ли увольняться перед майскими праздниками

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Увольняться выгоднее в те месяцы, в которых больше рабочих дней, а в мае 2023 года их будет 20, что является средним количеством. Об этом «Известиям» рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, нет особой разницы, увольнятся ли в мае или нет. Это остается на усмотрение работника.

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С одной стороны, праздники повышают стоимость рабочего дня: можно работать меньше, а получить больше. С другой стороны, праздничных дней в этом году не так много, поэтому разница будет не очень значительной.

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