Общество 09 февраля 2023, 11:49 Юрист Александр Южалин объяснил, почему в феврале не стоит брать отпуск

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Февраль — самый короткий месяц года и поэтому один из самых невыгодных для ухода в отпуск и для отгулов. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.

По его словам, стоимость одного рабочего дня для работающих пятидневку в коротком месяца значительно выше. Как добавило ИА Nation News, в феврале будут еще и четыре выходных дня, с 23 по 26 февраля. Таким образом это дополнительно повысит оплату за один рабочий день. Потому что на окладе выходные не отразятся.

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«Стоимость одного рабочего дня у работника будет выше в сравнении с остальными месяцами, где рабочих дней больше. Поэтому в феврале невыгодно уходить в отпуск или по какой-либо другой причине пропускать работу», — рассказал эксперт.

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