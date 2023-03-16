Общество 16 марта 2023, 17:10 Юрист Александр Хаминский рассказал, как определить подделку на маркетплейсе

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Сейчас на маркетплейсах стали продавать много товаров брендов, которые ушли из России, но не все они оригинальные, поэтому важно уметь отличить подделку. Об этом РИА ФАН рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что слишком низкие цены должны заставить покупателя насторожиться. Как добавило ИА «Время Н», также, стоит проверить модель по каталогу производителя на соответствие. Еще один признак подделки — дешевые материалы. Также нужно проверить информацию о происхождении товаров, а также, был ли он ввезен легально.

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«Получается, что покупатель никак не защищен от покупки контрафактной и фальсифицированной продукции на торговых интернет-площадках», — сказал Александр Хаминский.

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Но добавил, что есть причины, по которым маркетплейсы скрывают название импортера. Хотя бы потому, что они официально должны были уйти из России, но фактически распродают остатки. Поэтому шанс купить оригинал все-таки есть, например, ввезенный по параллельному импорту.

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