Юрист Акборисов напомнил, как оплачиваются рабочие дни в майские праздники

Россияне на майских праздниках будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Работу в эти дни должны оплачивать не менее чем в двойном размере, напомнил в разговоре с Life юрист, адвокат Кирилл Акборисов.

Вместо двойной оплаты труда можно взять отгул. А привлечь к работе в выходные и праздничные дни сотрудника имеют право только с его письменного согласия.

«Привлечь к работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, можно только при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья. При этом такие сотрудники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день», — добавил юрист.