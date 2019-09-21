Юрию Лужкову исполнилось 83 года

Сегодня день рождения празднует Почетный гражданин Московской области Юрий Михайлович Лужков. Ему исполнилось 83 года.

Источник фото: Управление по вопросам наград и геральдики администрации губернатора Московской области

Юрий Михайлович Лужков — советский и российский государственный и партийный деятель. Он родился 21 сентября 1936 года в Москве.

В 1958 году окончил институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности «инженер-механик». Трудовую деятельность начал младшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте пластмасс, где в 1963 году стал заместителем начальника лаборатории.

С 1964 по 1974 годы Юрий Лужков возглавлял отдел Министерства химической промышленности СССР. С 1974-го по 1980-й занимал пост директора Опытно-конструкторского бюро Министерства химической промышленности СССР.

С 1980 по 1986 годы был генеральным директором научно-производственного объединения «Нефтехимавтоматика». С 1986 по 1987 годы — начальником управления по науке и технике и членом коллегии Министерства химической промышленности СССР.

С 1987-го по 1991-й Юрий Лужков работал в должности первого заместителя председателя Московского городского исполнительного комитета, затем стал председателем Мосгорисполкома.

С 1991 года занимал пост вице-мэра Москвы. С 1992 по 2010 годы Юрий Лужков — мэр российской столицы.

С 2010 по 2012 годы Юрий Михайлович работал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве.

С 2012 года стал членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Объединенная Нефтяная Компания».

Юрий Лужков — член КПСС с 1968-го по 1991 год. С 1977 по 1991 — депутат Московского совета. Депутат Верховного Совета РСФСР — с 1987 по 1990 годы.

С 2000 по 2010 годы — член Государственного совета Российской Федерации. С 2001 по 2010 годы — сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия».

Юрий Михайлович Лужков награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, «За военные заслуги», орденом Почета, восемью иностранными орденами.

Лужков — лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации. Заслуженный химик Российской Федерации и заслуженный строитель Российской Федерации.

В октябре 1999 года постановлением губернатора региона Юрию Михайловичу Лужкову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».