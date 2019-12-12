Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Гроб с телом привезли из храма Христа Спасителя, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел панихиду.

В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги.

На церемонию прощания приехал президент России Владимир Путин, а также жители города, общественные деятели и представители культуры.

Бывшего мэра российской столицы похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

Юрий Лужков возглавлял Москву на протяжении 18 лет. Он сменил на этом посту Гавриила Попова в 1992 году. Бывший столичный градоначальник ушел из жизни в минувший вторник, 10 декабря. Смерть наступила после плановой операции на сердце.