Юрий Шварцкопф рассказал о проблемах театров после открытия

По словам Шварцкопфа, театрам не хватает средств на рекламную кампанию, а также закупку антисептиков и необходимого дезинфицирующего оборудования. Отмечается, что их приобретают из своих доходов, а их у театров нет.

«На мой взгляд, надо узнать, сколько надо денег на выполнение распоряжения Роспотребнадзора театрам, и обеспечить каждого всем необходимым», — добавил собеседник издания.