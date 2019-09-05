Юрий Николаев впервые за долгое время вышел в свет

«Экспресс газета» напомнила, что 70-летний телеведущий борется с раком. Несмотря на это, его программа «Честное слово» по-прежнему выходит по субботам на Первом канале.

«Спасибо, чувствую себя прекрасно — вовсю работаю!» — заверил журналистов Николаев.

По данным издания, о его недуге стало известно два года назад. Оказалось, что мать телеведущего в свое время умерла от рака, поэтому ему приходится постоянно проверяться и при необходимости проходить лечебный курс.