Общество 06 марта 2023, 13:25 Юрий Лоза рассказал, как выбрать женщине подарок на 8 Марта РИА «Новости»

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Выбор подарка на Международный женский день — это головная боль почти всех мужчин, но проблема решается, если просто спросить у спутницы, что она хочет получить. Об этом рассказал Юрий Лоза, передала «Вечерняя Москва»

У музыканта за долгое время супружеской жизни тоже случались курьезные ситуации. Например, однажды он подарил своей жене целую кучу подарков, из которых ей подошел только ремень.

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«Помню, однажды накануне 8 Марта я впервые выехал в Германию. Устроил шопинг и купил супруге целую гору нарядов — от жакетов до юбок. В итоге из всего приобретенного ей подошел лишь ремень. Это к вопросу о том, что дарить», — рассказал Юрий Лоза.

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С тех пор музыкант зарекся делать сюрпризы и взял за правило просто интересоваться у супруги, что именно она хочет получить. По его словам, это самый простой способ подарить женщине праздник и не испортить настроение себе. В противном случае, считает Юрий Лоза, мужчину ждут неприятные моменты и необходимость извиняться.

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