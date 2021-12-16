Юрий Лоза объяснил секрет популярности альбома «Песни исчезновения» со звуками птиц

Певец и композитор Юрий Лоза раскрыл секрет популярности альбома с пением птиц «Песни исчезновения», записанного звукооператором Дэвидом Стюартом. По словам российского музыканта, пластинка стала такой популярной благодаря желанию слушателей отдохнуть и расслабиться. Об этом написало издание Daily Storm.

«Люди хотят покоя, тишины, чего-то такого, что их хотя бы на какое-то время вытащит из суеты. А что нас может выдернуть? Звуки природы! Людям нужно на чем-то успокаиваться. Вы поставили этот альбом, если находитесь где угодно, — и вы как будто в райском лесу», — сообщил он.

В альбом включены звуки 53 видов птиц из Австралии, которые находятся под угрозой исчезновения. Пластинка попала в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts. По своей популярности она обогнала Мэрайю Кэри, The Weeknd и группу ABBA.