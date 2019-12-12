Юрий Лоза эмоционально прокомментировал высказывание Любови Успенской

Певица Любовь Успенская назвала высказывание Лозы в адрес других артистов «грязью». Такое заявление артистка сделала в своем Instagram. Также она назвала Лозу посредственностью, сказав, что он не имеет права «навешивать ярлыки на других артистов».

«То, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношения», — отмечает артистка.

Так эмоционально певица отреагировала на комментарий Юрия Лозы в эфире канала «Россия 1». Ранее певец нелицеприятно высказался о выступлениях артистов на Украине. В том числе, он затронул тему возвращения в Россию Софии Ротару.

Лоза не стал жалеть артистку, обойдясь, пространными тезисами. Он заявил, что каждый артист, выступающий на Украине, так или иначе платит «налог на войну». В числе этих артистов Лоза назвал сатирика Михаила Жванецкого и Успенскую. Это заявление и разозлило «королеву шансона».

Сам Лоза публикацию Успенской прокомментировал в своем стиле.

«Вы не понимаете, что она глупая? Я сказал, что к Ротару не имею никаких претензий. Она что, читать не умеет? Возьмите мой пост про Ротару — все сразу поймете. Я не знаю, кто и что напел Успенской про меня, но я написал как есть. Вы можете взять мои слова про Ротару, напишите, что Успенская прочитала. Если хотите, чтобы было смешно, выложите то, что написали Успенская и Лоза. Я не знаю, что она читает, и вообще умеет ли она читать», — сказал певец.